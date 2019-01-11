Суд Первомайского района Минска вынес решение по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, связанного с гибелью от передозировки 19-летней студентки.

Обвиняемые — семь человек. Как сообщает БЕЛТА, все они обвинялись в незаконных без цели сбыта приобретении, хранении психотропных веществ. Суд признал всех фигурантов виновными. Двое из них приговорены к ограничению свободы на срок 2 и 3 года — без направления в исправительное учреждение открытого типа и с направлением соответственно.

Остальные получили наказание в виде 2 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года. Суд обязал их, в частности, предварительно уведомлять органы внутренних дел об изменении места жительства, о выезде по личным делам в другую местность на срок более одного месяца, являться в этот орган для регистрации, находиться после 22.00 по месту жительства, не посещать объекты, торгующие на разлив спиртными напитками.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

После оглашения приговора молодые люди отказались давать комментарии. Единственное — отметили, что после случившегося сделали для себя выводы.

Как сообщалось, трагедия произошла вечером 4 августа. Компания из восьми человек собралась в квартире, где проживала студентка. Ее родителей дома не было. Спустя некоторое время после употребления ранее приобретенного психотропа девушке стало плохо, ее гости вызвали скорую помощь. Несмотря на проведенные медицинскими работниками реанимационные мероприятия, она скончалась. Согласно выводам экспертов, смерть девушки наступила от острого отравления особо опасным психотропным веществом МДМА.