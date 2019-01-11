Как сообщили в Белгидромет Минприроды, в предстоящие выходные на смену морозам в Беларусь придет оттепель.

В субботу, 12 января, ночью по стране местами, а днем на большей части территории пройдет кратковременный снег, местами возможна слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в ночные часы составит -6…-12 градусов, по юго-востоку -13…-18 градусов. Днем столбики термометров покажут -5…+1 градус.

В воскресенье, 13 января, ночью на большей части Гродненской и Брестской областей, а на остальной территории республики местами пройдет кратковременный снег. Днем ожидается снег, мокрый снег, по юго-западу страны – с дождем. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Минимальная температура воздуха ночью составит -1…-8 градусов. Днем столбики термометров покажут -4…+2 градуса.

В понедельник, 14 января, ожидается ветреная с осадками погода в виде мокрого снега и дождя. Местами гололед, на дорогах гололедица. В ночные часы температура воздуха составит -5…+1 градус. Максимальная температура днем составит -2…+4 градуса.