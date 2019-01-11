В Минске начался судебный процесс над Лосицким и Кравченком по делу о коррупции в здравоохранении

Судебное разбирательство по делу в отношении бывших замминистра здравоохранения Игоря Лосицкого и главного врача 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимира Кравченка началось 11 января. Слушания проходят в Минском городском суде, передает корреспондент МЛЫН.BY из зала заседаний.

Обвиняемые входят в число фигурантов серии громких уголовных дел о коррупции в системе Минздрава. Всего в рамках расследования было возбуждено 95 таких дел.

Владимир Кравченок обвиняется по двум статьям — получение взятки повторно, в особо крупном размере (ч.ч. 2, 3 ст.430 УК) и злоупотребление служебными полномочиями (ч.2 ст.424 УК).

«Передача денежных вознаграждений была инициативой представителей компаний-поставщиков. Я не смог устоять перед соблазном, в чем искренне раскаиваюсь», — заявил на суде Владимир Кравченок.

Вместе с ним по делу проходит Игорь Лосицкий по ч.3 ст. 430 УК – получение взятки лицом, занимающим ответственное положение.

Для Лосицкого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО КГБ, для Кравченка – домашний арест.

Государственный обвинитель зачитывал информацию о фактах преступной деятельности подсудимых в течение полутора часов.

Лосицкий и Кравченок признали свою вину в полном объеме в неоднократном получении взяток, в том числе в особо крупном размере. Суммы денежных вознаграждений за принятие благоприятного решения в пользу того или иного поставщика медицинского оборудования достигали 15 тыс. евро. В основном процесс передачи взяток осуществлялся в автомобилях.

Фото с сайта mlyn.by

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