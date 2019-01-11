«БПС-Сбербанк» совместно с Минским метрополитеном, платежной системой «Белкарт» и компанией IBA Group расширяет возможности оплаты проезда бесконтактными картами на турникетах метро.

С 11 января держатели карточек «Белкарт» (кобейджинговые Белкарт-Maestro с бесконтактным интерфейсом) любых банков смогут рассчитываться за поездки, поднеся карту к валидатору на турникете. Стоимость проезда равна цене привычного жетона.

Годом ранее «бесконтакт» на турникетах метро стал доступен держателям карт платежных систем Visa и Mastercard. Помимо карты, рассчитываться можно будет смартфоном или иным гаджетом (брелоки, часы и так далее) с поддержкой технологии NFC.

Популярность сервиса бесконтактной оплаты растет ежемесячно. Так, в прошедшем году более 5,5 млн пассажиров столичной «подземки» рассчитались за проезд новым способом картами 130 банков мира из более 40 стран, при этом в декабре этот формат расчетов выбрали более 1 млн пассажиров.

Учитывая высокий интерес минчан и гостей столицы к сервису, в ближайшее время «БПС-Сбербанк» планирует начать реализацию пилот-проекта по оплате проезда бесконтактными банковскими картами на валидаторах наземного транспорта.