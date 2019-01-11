В нашей стране изменён минимальный размер страховых взносов и правила расчета стажа.

До 1 марта 2019 года ИП, нотариусы и адвокаты должны будут в обязательном порядке заплатить страховые взносы за прошлый год. Если они вели свою деятельность на протяжении всего указанного срока, то минимальная сумма составит Br 1 281. Отметим, что для каждого физического лица она определяется индивидуально.

Напомним, что недавно вышел указ, который разрешает нотариусам, адвокатам и ИП не оплачивать страховой взнос тогда, когда они не работали. Но данные периоды также не будут учитываться при назначении пенсии.