Администрация президента США начала изучать возможность введения режима чрезвычайного положения в стране, чтобы добиться финансирования проекта строительства стены на границе с Мексикой. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает The Washington Post.

Введение режима ЧП позволит пустить на финансирование проекта неиспользованные средства в бюджете Инженерных войск армии США. В распоряжении Инженерных войск находится $13,9 млрд, выделенных в соответствии с законопроектом о расходах на случай стихийных бедствий, но не потраченных в 2018 году. Эти средства были предназначены для ликвидации последствий ряда природных катастроф, в частности ураганов «Харви» и «Мария», которые нанесли значительный ущерб югу США. Дональд Трамп, по данным издания, потребовал от командования Инженерных войск ответить на вопрос, насколько быстро могут быть подписаны соответствующие контракты и может ли быть строительство стены начато в течение ближайших 45 дней. Законность решения о возможном введении режима ЧП также изучают юристы Белого дома.

«Теперь, если мы не заключим сделку с конгрессом, скорее всего, я сделаю это», — сказал Трамп ведущему Fox News Шону Хэннити о возможном введении военного положения, подчеркнув, что «закон на 100 процентов на моей стороне». Между тем журналисты отмечают, что строительство стены может вызвать судебные иски со стороны землевладельцев, у которых есть собственность вдоль границы между США и Мексикой, а недовольство возможным введеннием режима ЧП высказали не только демократы, но и часть республиканцев.

Они также высказали недовольство идеей взять деньги на строительство заграждения из бюджета армии, отмечая, что подобные вопросы находятся в компетенции конгресса. В то же время некоторые демократы считают декларацию о введении военного положения «элегантным выходом» из сложившейся ситуации, поскольку теоретически строительство заграждения можно оспорить в суде, а само введение может в очередной раз расколоть партию республиканцев.

«Использование чрезвычайных полномочий для строительства стены является незаконным, и мы готовы подавать в суд по мере необходимости», — сказал Ли Гелерт, занимающий должность заместителя главы Проекта по защите прав иммигрантов Американского союза гражданских свобод, который уже оспорил в суде ряд решений Трампа по иммиграционной политике.

Дональд Трамп настаивает на выделении для строительства стены из бюджета США $5,7 млрд. С этим требованием президента не согласны его противники из Демократической партии США в конгрессе. Конфликт вокруг принятия бюджета, связанный с вопросом о финансировании строительства стены, уже привел к тому, что конгресс не принял бюджет на новый год. Из-за этого с 22 декабря в США продолжается шатдаун — приостановка работы федеральных ведомств.

9 января Дональд Трамп принял участие во встрече с лидерами демократов в обеих палатах конгресса Чаком Шумером и Нэнси Пелоси. Однако президент США прервал переговоры и покинул встречу до их завершения. В своем Twitter он объяснил это тем, что счел переговоры с демократами «пустой тратой времени»: первым же вопросом, заданным на переговорах, был вопрос о поддержке строительства стены, на который оба представителя демократов ответили отрицательно.

Президент и члены его администрации заявляют о гуманитарном кризисе и кризисе общественной безопасности на границе, уделяя особое внимание наркотикам, поступающим в Соединенные Штаты, и насилию со стороны нелегальных иммигрантов. По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, в 2018 году произошел значительный рост числа случаев задержания на границе, однако уровень задержаний на границах остается намного ниже, чем высокий уровень, наблюдавшийся в 1980-х и 2000-х годах.

Прототип «стены Трампа» легко распилить дисковой пилой

Прототип стены на американо-мексиканской границе, вопрос финансирования которой вызвал приостановку работы федерального правительства и бюджетный кризис в Вашингтоне, легко поддается воздействию обычной дисковой пилы. Об этом свидетельствуют испытания прототипов заграждения, проведенные Министерством внутренней безопасности (МВБ) США.

В прессе были опубликованы фотографии испытаний, проведенных сотрудниками МВБ на полигоне Пого-Роу близ границы с Мексикой в 2017 году. В ходе тестов предлагалось с помощью различных инструментов повредить или проделать лаз сквозь заграждения восьми различных типов, включая забор из полых внутри стальных столбов. Все виды прототипа стены оказались уязвимыми к внешнему воздействию, а сделанный из стальных столбов легко перерезался дисковой пилой, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Президент США Дональд Трамп осматривал прототипы стены на данном полигоне в марте 2018 года. Глава государства сказал журналистам, что сделал выбор в пользу именно частокола из стальных столбов, внутрь которых загнаны бруски дерева. Опубликованные снимки были изъяты из окончательной версии доклада, подготовленного подразделением МВБ, и преданы гласности по запросу СМИ.