Первую партию американской военной техники вывезли из Сирии, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на слова неназванного чиновника.

Из соображений безопасности источник не стал говорить, какое оборудование и каким транспортом вывезли из страны. Телеканал отметил, что вывод техники собирались начать на севере Сирии.

В декабре 2018 года США начали подготовку к «немедленному» выводу войск из Сирии, на чем настаивал президент Дональд Трамп. За сохранение американского контингента в Сирии выступал министр обороны США Джеймс Мэттис, который 21 декабря подал в отставку. СМИ связывали его уход с недовольством планами Трампа вывести американские войска.