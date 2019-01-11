Глава МИД Беларуси Владимир Макей 10 января уведомил Вашингтон о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске, сообщает американский журнал Foreign Policy. Издание называет это «дипломатическим прорывом».

По данным двух источников Foreign Policy в дипломатических кругах США, об этом Владимир Макей сказал в телефонном разговоре помощнику госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэссу Митчеллу в четверг, 10 января.

С 2008 года американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10, сообщает американское издание.

«Это большой шаг. Это начало оттепели», — сказал Foreign Policy неназванный американский чиновник.

По данным издания, посольство США в стране такого размера, как Беларусь, обычно насчитывает около 30 дипломатов, не считая местных сотрудников.

Госдепартамент США отказался комментировать ситуацию изданию, сославшись на продолжающийся «шатдаун» — отсутствие принятого бюджета для финансирования госаппарата.

Журнал связывает новый шаг Минска с конфликтом между Беларусью и Россией. FP цитирует вчерашнее заявление Александра Лукашенко о том, что, если российское руководство продолжит идти своим курсом, оно потеряет единственного союзника на западном направлении.

Лукашенко встречался с Уэссом Митчеллом в октябре 2018 года в Минске. Белорусский президент тогда заявил, что Беларусь для США может стать «самым надежным, честным и искренним партнером». «Если мы договоримся и в Беларуси что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним», — добавил тогда белорусский президент.

Также в октябре прошлого года США продлили приостановку санкций против 9 белорусских предприятий на год, а не на полгода, как обычно.