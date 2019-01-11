Белорусский фильм «Хрусталь» Дарьи Жук удостоен награды в номинации «Лучший дебют 2018 года».

Церемония награждения премии «Белый слон» российской Гильдии киноведов и кинокритиков прошла 11 января в Москве, сообщает «Интерфакс».

Премия «Белый слон» – далеко не первая награда фильма. «Хрусталь» уже получил награды фестивалей в Одессе, Тбилиси, Братиславе, Корке (Ирландия), Выборге, Ростове-на-Дону, Владивостоке. Драма с элементами комедии также приняла участие в десятках международных кинофорумов в разных частях света. Премьера фильма Дарьи Жук состоялась на фестивале класса «А» в Карловых Варах. Кроме того, «Хрусталь» стал первым фильмом за 22 года, выдвинутым от Беларуси на соискание премии «Оскар».

Фильм еще можно увидеть на большом экране в Минске: до 16 января «Хрусталь» идет в кинотеатре «Дом кино», а также 21-23 января – в Silver Screen в ТРЦ «Галилео».

Прокат фильма проходит в рамках проекта «Лістапад. Коллекция».