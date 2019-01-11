Посол Беларуси встретился с Папой Римским. Готовится визит в Беларусь?

7-10 января 2019 года состоялся визит в Ватикан посла Беларуси в Великобритании и при Святом Престоле по совместительству Сергея Алейника.

Краткая беседа Сергея Алейника с Понтификом прошла во время новогодней аудиенции Папы Римского Франциска для дипломатического корпуса, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

В рамках визита беларусский посол также встретился с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по отношениям с государствами Государственного секретариата Ватикана (министром иностранных дел) архиепископом Полом Галлахером.

С высокопоставленными чиновниками Ватикана Сергей Алейник обсудил актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества и взаимодействия в международных организациях. Стороны обменялись мнениями о ситуации в регионе.

Возможное сотрудничество в сфере культуры беларусский представитель смог обсудить с префектом Ватиканской Апостольской библиотеки Чезаре Пасини.

Напомним, в Беларуси давно ждут приезда Папы Римского. В начале 2018 года беларусские епископы во главе с архиепископом Минско-Могилевским Тадеушем Кондрусевичем встречались с Понтификом в Ватикане и пригласили его посетить Беларусь. Тогда было заявлено, что в 2018 году расписание Папы составлено и посетить нашу страну он не сможет. Накануне Рождества Тадеуш Кондрусевич вновь упомянул о возможности визита главы католической церкви в Беларусь.

«Мы затрагивали этот вопрос. Надеюсь. Пока еще вопрос не решен до конца, но видно, что очень хотел бы приехать», — сказал журналистам Тадеуш Кондрусевич.