Заводской (Минска) райотдел Следственного комитета Беларуси завершил расследование уголовного дела о вымогательстве. Дело передано прокурору для направления в суд. Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 1 ст. 183 (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 206 (грабеж), ч. 2 ст. 208 (вымогательство) УК.

По данным СК, 14 октября 2018 года 30-летний мужчина вместе с 26-летней подругой по просьбе знакомого встретился около одного из минских супермаркетов по улице Уборевича с его должником. Поскольку договориться не удалось, пара забрала у него телефон и затолкала его в автомобиль под угрозой насилия.

Затем они поехали в гараж девушки, где попытались затащить потерпевшего в подвал, но неудачно. Затем они позвонили матери потерпевшего и потребовали передать в собственность автомобиль стоимостью более 7 тыс. рублей, угрожая применить насилие к ее сыну. Получив отказ, они оставили должника около гаража и уехали.

Обвиняемый мужчина заключен под стражу, обвиняемая находится под подпиской о невыезде.