Стратегический курс на укрепление отношений с Беларусью не ставится под сомнение, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Беларусь — наш надёжный союзник, партнер. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению, это закреплено, в частности в концепции внешней политики нашей страны. Мы считаем, что в рамках Союзного государства еще много можно сделать, чтобы повысить эффективность данного интеграционного формата», — заявил она журналистам на брифинге в пятницу, напомнив, что с этой целью создана соответствующая российско-белорусская рабочая группа.

Так М.Захарова ответила на просьбу журналиста прокомментировать прозвучавшие накануне заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что Россия может потерять «единственного союзника на западном направлении» из-за отсутствия договоренностей по компенсации за налоговый маневр в нефтяной сфере.

«Не надо считать, что это (отсутствие компенсации от Москвы за налоговый маневр — ИФ) катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», — заявил А.Лукашенко на совещании с правительством.