Когда сеять на рассаду помидоры, перцы и баклажаны в 2019 году по лунному календарю

Посев любимых сортов помидоров, перцев или баклажанов проводят согласно срокам созревания данных культур, принимается во внимание и зона выращивания. Но если взять в помощники благоприятные дни посева по лунному календарю, то рассада получится еще лучше, а урожай вырастет еще богаче.
Наилучшими днями для средней полосы России для посева, пикировки, высадки в грунт для помидоров, перцев, баклажанов по лунному календарю в 2019 году будут:
в январе – 19, 20;
в феврале – 16;
в марте – 15, 16;
в апреле – 17, 18 для баклажанов. Для перцев и помидоров в апреле нет самых благоприятных дней;
в мае – 17, 18 для помидоров и перцев. Для баклажанов – это 15, 16, 17, 18;
в июне – 13, 14, 15, 16 для помидоров и перцев. Для баклажанов – это 11, 12, 13, 14.
Запрещенными для работы с семенами и растениями по лунному календарю будут считаться такие дни:
в январе – 6, 7, 8;
в феврале – 3, 4, 5;
в марте – 2, 3, 4, 6, 30, 31;
в апреле – 5, 26, 27, 28;
в мае – 5, 23, 24, 25;
в июне – 3, 20, 21.
Немаловажным при выращивании рассады пасленовых культур является уход за сеянцами, который включает правильный полив и подкормки при выращивании.
Благоприятными днями для полива будут:
в январе — 10, 11, 19, 20, 27, 28;
в феврале – 6, 7, 16, 24, 25;
в марте – 5, 15, 16, 23, 24;
в апреле – 2, 3, 11, 12, 20, 29, 30;
в мае – 2, 9, 17, 18, 26, 27;
в июне – 5, 13, 14, 23, 24.
При поливах можно применять и одновременную подкормку сеянцев. Не следует забывать, что вносить органические или минеральные удобрения для подкормки рассады надо в малых дозах.
На заметку. Если рассада имеет зеленый здоровый цвет листьев и растет, не останавливаясь в росте – нет причин для беспокойства.