В пределах лимита электричество по-прежнему оплачивается по субсидируемому тарифу, отметили в МАРТ.

Дифференцированные тарифы на электроэнергию в Беларуси пока не отменены, сообщили в пятницу в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики, передает Sputnik.

Об отмене дифференцированных тарифов на электроэнергию в начале января сообщил ряд СМИ, однако такие сообщения возникли их-за путаницы: тарифы на электричество в целом и дифференцированная стоимость установлены разными постановлениями Совмина.

«В целях информирования общественности о реализуемых в 2019 году в республике подходах при формировании тарифов на жилищно-коммунальные услуги, Министерство антимонопольного регулирования и торговли обращает внимание, что дифференциация тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления продолжает действовать», — пояснили в пятницу в МАРТ.

Как уточнили в министерстве, изменения в постановление Совмина №571 в части отмены дифференциации тарифов по объемам потребления на данный момент не приняты.

Также в МАРТ напомнили, что тарифы на ЖКУ на 2019 год установлены с соблюдением принципа, требуемого главой государства: рост платежей по типовой «двушке» с тремя проживающими не должен увеличиться больше, чем на пять долларов. При этом, так как по большинству ЖКУ белорусы уже платят 100% от их себестоимости, основное распределение повышения тарифов направлено на электроэнергию и газ на цели пищеприготовления.

«В 2019 году субсидируемый тариф на электроэнергию для квартир с электроплитой составит 0,1484 руб/кВт*ч (против 0,1218 руб/кВт*ч в 2018 году), а при наличии газовой плиты – 0,1746 руб/кВт*ч (против 0,1433 руб/кВт*ч в 2018 году)», — отметили в министерстве.

Как предполагают власти, такое повышение тарифов поможет обеспечить в этом году стопроцентный уровень возмещения затрат по этим услугам. Субсидируемый тариф приблизился к экономически обоснованному.

«Таким образом, в связи с утверждением новых тарифов и выходом в 2019 году на 100% уровень возмещения затрат фактически теряется необходимость в дифференциации тарифов по объемам потребления», — уточнили в МАРТ.

Сейчас все изменения в нормативные правовые акты подготовлены, согласованы и внесены в Совмин. После отмены дифференциации тарифов все будут оплачивать электроэнергию по субсидируемым тарифам — вне зависимости от того, сколько электричества они потребляют. Применять же экономически обоснованный тариф будут только в отдельных случаях — например, если у собственника есть несколько жилых помещений, в которых никто не прописан.