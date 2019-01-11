Александра Саснович (31-я позиция WTA) проиграла в полуфинале теннисного турнира в Сиднее пятой ракетке мира чешской теннисистке Петре Квитовой, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на WTA.

Поединок Саснович и Квитовой продолжался чуть больше часа. Белоруска уступила в двух сетах со счетом: 1:6, 2:6. Теннисистки совершили по два эйса, а вот двойные ошибки зафиксированы только у Саснович – их было 5.

Впереди у Александры Саснович участие в первом в сезоне турнире «Большого шлема» – Australian Open, где ее ожидает встреча в первом круге с бельгийкой Кирстен Флипкенс (50-я позиция WTA). Теннисистки ранее встречались на корте два раза – в 2017 и 2018 гг., и счет пока равный – 1:1. Кто из них одержит победу на этот раз, станет известно 14 января.