Как известно, заместитель генерального директора ОАО «Беларуськалий» Иван Жданович был задержан 27 декабря минувшего года при получении взятки в размере

10 тысяч долларов. Вместе с ним в следственном изоляторе оказалась начальник отдела управления инвестициями и сопровождения строительства ОАО «Беларуськалий» Лариса Акинчиц. В данное время они находятся под арестом в статусе подозреваемых. Главное следственное управление Следственного комитета Республики Беларусь возбудило в отношении них уголовное дело по ч.2 ст.430 УК (получение взятки в крупном размере).

Чтобы получить более подробную информацию об арестованном заместителе генерального директора по капитальному строительству, я позвонила заместителю генерального директора по идеологической работе и кадрам ОАО «Беларуськалий» Анатолию Васильевичу Махлаю. Однако он на эту тему разговаривать отказался.

От источников, пожелавших не «светить» свои имена и фамилии, удалось собрать определенные сведения. Иван Иванович Жданович родился в 1967 году. Начинал свою трудовую биографию как рабочий в ОАО «Стройтрест №3 ордена Октябрьской революции». Его отец был бригадиром строительной бригады и заслужил уважение руководства этого строительного предприятия за честный профессиональный труд. Сам Иван Жданович вначале дорос до начальника СУ-55, базировавшегося в Слуцке, затем был переведен в Солигорск на должность руководителя СУ-105. Газета «Советская Белоруссия» в середине 2000-х писала о нем как о начальнике СУ-105 в позитивном ключе, называя его молодым энергичным специалистом…

Полный текст статьи читайте в газете «Народная Воля» за 11 января