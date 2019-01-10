Волейболисты сборной Беларуси победили Норвегию и вышли на чемпионат Европы-2019

Волейболисты сборной Беларуси победили в заключительном матче квалификации к чемпионату Европы соперников из Норвегии со счетом 3:0 (25:19, 25:18, 25:23) и вышли в финальную часть континентального форума, сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма Республики Беларусь.

Матч в группе Е состоялся в Осло. Белорусская команда являлась фаворитом матча и оправдала этот статус.

Подопечные Виктора Бекши уверенно действовали на подаче мяча, а во второй партии усилили игру на блоке.

Наиболее результативными игроками в сборной Беларуси стали Владислав Давыскиба (14 очков), Родион Мискевич (16) и Максим Морозов (8).

Итоговое положение групп Е: Беларусь — 14 очков (6 матчей), Испания — 14 (6), Норвегия — 8 (6), Грузия — 0 (6).

Мужская сборная Беларуси в третий раз в истории вышла в финальную стадию чемпионата Европы.

Ранее национальная команда участвовала в континентальном форуме в 2013 и 2015 годах.

Чемпионат Европы пройдет с 12 по 29 сентября в четырех странах: Нидерландах, Бельгии, Словении и Франции.

24 команды поборются за право сыграть в финале, который пройдет 29 сентября во Франции.