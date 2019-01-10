Организаторов договорных спортивных матчей задержали в прошлую субботу, 5 января, в Могилеве и Минске. Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали участники международной преступной группы с поличным, о чем сегодня сообщили правоохранители.

В МВД отметили, что подозреваемые длительное время занимались организацией и проведением подставных матчей в нескольких видах спорта. По их информации, исход игры определялся выставляемыми букмекерами коэффициентами на определенный результат. Незаконно полученную прибыль делили между собой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества и подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Трое подозреваемых – в прошлом профессиональные спортсмены — сейчас находятся под стражей.