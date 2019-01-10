Многие белорусы привыкли хранить сбережения в долларах. Однако всегда ли это прибыльно?

Myfin.by поинтересовался у Михаила Грачева, финансового консультанта ООО «Форекс Оптимум», как сохранить и приумножить свои деньги в 2019 году.

– Есть универсальный совет: хранить средства в зависимости от цели сбережения в разных валютах. Есть ближний горизонт хранения, средний и дальний.

Ближний – если вы в течение нескольких месяцев планируете собрать определенную сумму на покупку, к примеру, холодильника. В этом случае деньги советую хранить исключительно в белорусских рублях. На сегодняшний день инфляционные и девальвационные процессы достаточно низкие, а сбережения в белорусских рублях на коротком депозите дадут хорошую доходность.

Если у вас горизонт планирования – 2-3 года и, к примеру, вы планируете покупку автомобиля или недвижимости, то деньги лучше хранить в иностранной валюте. Здесь корзину лучше разделить пополам: на евро и доллары. Банковская доходность в этих валютах и там, и там одинаковая.

Если горизонт вашего планирования совсем далекий – 10-15 лет – по принципу «оставить внукам» или «сыну на свадьбу», то лучше хранить деньги в драгоценных металлах. Есть в продаже так называемые инвестиционные монеты, которые можно покупать в коммерческих банках. На горизонте в 10-15 лет лучше всего вкладываться в этот инструмент, но какую-то часть сбережений можно хранить в иностранной валюте.

Справочно

Инвестиционные монеты – монеты из драгоценных металлов, стоимость которых определяется исходя из количества содержащихся в них драгоценных металлов. Инвестиционные монеты схожи с мерными слитками и являются альтернативой мерным слиткам Национального банка Республики Беларусь.

Если для сравнения доходности финансовых инструментов проанализировать 2018 год, то в первое полугодие евро показал очень хорошую доходность, а во второй половине – доллар.

Золото в течение года выросло достаточно неплохо.