Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что из-за разногласий с Демократической партией он вынужден отменить поездку на Всемирный экономический форум в Давос.

«Из-за неуступчивости демократов по поводу безопасности на границе и огромной важности задачи обеспечить безопасность для нашего народа, я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, в Швейцарию, на Всемирный экономический форум», — написал он на странице в Twitter.

«С наилучшими пожеланиями и извинениями Всемирному экономическому форуму», — добавил президент.

Ранее в четверг Д.Трамп, перед тем как отправится в Техас на границу США и Мексики, заявлял, что в случае продолжения частичной приостановки работы американской администрации («шатдауна») ему придется отказаться от поездки в Давос.

Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.