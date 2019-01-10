На 8 марта любая женщина всегда рада получить цветы, особенно, если это живые тюльпаны, которые так пахнут весной. При этом, тюльпаны не обязательно покупать, вырастить их можно самостоятельно в домашних условиях.

В выращивании тюльпанов нет ничего сложного, многие давно уже научились выращивать эти красивые цветы у себя на подоконнике. Но чтобы получить их именно к празднику 8 марта, необходимо произвести некоторые расчеты.

Появление бутонов, которые раскрываются — это уже финальный этап выращивания. Однако, перед этим происходит длительный процесс, готовиться к которому необходимо задолго до наступления 8 марта. Чтобы выгонка порадовала, нужно соблюдать некоторые условия:

правильно выбрать сорт, который подойдет по сроку цветения;

перебрать луковицы и выбрать самые здоровые и крепкие;

правильно хранить до посадки;

произвести посадку в нужные сроки.

Чтобы получить долгожданные цветы в срок, нужно при росте соблюдать правильный температурный режим. Почва должна иметь ту же температуру, что и при естественном цветении тюльпанов на улице.

Если луковицы заготовлены самостоятельно, то процесс выращивания очень долгий. До момента посадки их нужно хранить в холодильнике, при этом важно знать, что около 16-ти недель луковица будет покоиться в грунте, затем пройдет еще недели три, пока появятся цветоносы. Подсчитав, легко понять, что сажать тюльпаны из собственно заготовленных луковиц необходимо в начале октября, чтобы получить букет к 8 марта.

Другое дело обстоит с купленными луковицами тюльпанов. Такие луковицы уже почищены от чешуи, которая замедляет процесс роста, обработаны и правильно подобраны. Купленные луковицы сажают в грунт в первых числах февраля: с 1 по 7 число. При такой посадке как раз к 8 марта можно будет наблюдать весенние цветы у себя на подоконнике.

После цветения необходимо дать цветам завять. Позднее срезать завядшие цветоносы и дать отдохнуть, поливая горшок на протяжении месяца. Затем луковицу извлекают и просушивают. В завершении необходимо подержать луковицу около 50 дней в холодильнике, а после высадить в открытый грунт.

Так, можно получить цветы не только на 8 марта у себя дома, но и на долгие года у себя на даче или огороде.