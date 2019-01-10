Пейзажи вокруг сказочные, но холод буквально сковывает и заставляет думать только об одном – как согреться. На морозе, а тем более в ветреную погоду, особенно остро встает вопрос: как сохранить тепло? Первыми мерзнут уши, нос и пальцы на руках. В такую погоду отморозить можно все что угодно.

Человек как существо теплокровное способен, невзирая на обстоятельства, поддерживать постоянную температуру тела, увеличивая свою активность.

Инструкция

Если Вы на улице имеете вечно «ледяные» ноги и руки.

Причина — плохое периферическое кровоснабжение: мелкие сосуды в пальцах рук, ног и на лице имеют слишком узкий просвет, чтобы обеспечить достаточный приток горячей крови. А когда вы подвергаетесь воздействию холода, кровеносные сосуды кожи еще больше сужаются.

Не дожидайтесь, пока пальцы онемеют и потеряют чувствительность. Трите ладони, топайте ногами, перебирайте пальцами в обуви. Можно задержать дыхание после энергичного выдоха и в быстром темпе идти не дыша. Вы почувствуете, что у вас начинают согреваться пальцы рук, которые уже начинали неметь на морозе, пальцы ног, которые уже не двигались. То тепло, которое родилось в легких, начнет разливаться по организму…

И так вы можете повторить несколько раз, пока окончательно не согреетесь. Следует также избегать контактов голой кожи с металлом. Женщинам лучше отказаться от металлических украшений — колец, серег. Кольца препятствуют нормальной циркуляции крови. Попав в помещение отогревать конечности нужно постепенно: под едва теплой водой или вблизи радиатора отопления. Чтобы избавиться от проблемы в корне, тренируйте сосуды.

Утром и вечером растирайте пальцы рук и ног. Контрастный душ будет использован на пользу.

Если Вы мерзнете на улице больше других.

Причина — резервные запасы гликогена в печени и мышцах быстро иссякают, в процесс вовлекаются жиры. Во время холодов лучше не голодать, сидя на диетах, а полноценно питаться – сытый организм лучше противостоит холодам и не мерзнет.

Дополнительный вес используется для борьбы с холодом. Зимой рацион должен увеличиваться на 300-400 ккал, содержать полноценный набор витаминов и микроэлементов, жирных кислот, белков и углеводов. Чтобы лучше согреваться в морозы, в рационе нужно сделать упор на сложные углеводы.

Каши — замечательный завтрак, обед и ужин. Энергию можно получать и за счет белков (молочных, мясных продуктов, рыбы). Но ограничивать углеводы за счет большего употребления белков ни в коем случае нельзя. Увеличьте количество мясных дней в неделю, если нет проблем с пищеварением, используйте специи и приправы.

К «горячим» согревающим специям относятся: кардамон, корица, лавровый лист, гвоздика, перец красный и черный, имбирь, шафран, мускатный орех, куркума, тмин. Они ускоряют обмен веществ, укрепляют иммунитет, обладают антисептическими свойствами. Шоколад горький, 30 грамм в день еще никому не повредил.

А полезные вещества, в том числе антиоксиданты, помогут и мозгу, и всему организму пережить холодное время года. Перед прогулкой выпейте чашку горячего сладкого чая или кофе, отлично прогревают изнутри. Мед — натуральный антибиотик, содержащий множество витаминов и микроэлементов, помогающих нормализовать обмен веществ.

Если Вы мерзните на улице даже, когда одеты «как капуста».

Причина: неправильно-выбранная одежда и обувь. В сильные морозы лучше одеваться многослойно, по принципу капусты. Так легче сохранить тепло. Вместо одной теплой кофты лучше надеть несколько легких.

Одежда и обувь не должны быть тесными. При этом в сильные морозы варежки, особенно меховые, предпочтительнее перчаток. В 21 веке одежда должна быть технологичной. В пошиве технологичной одежды и обуви сейчас широко используют мембранные ткани. Такие материалы имеют несколько тончайших слоев, обработанных специальным составом.

Основное свойство мембранных тканей: при высокой непроницаемости к внешней влаге (дождь, снег) ткань обладает возможностью отводить от тела пот. Таким образом, тело остается сухим и теплоотдача уменьшается. Изменилось только одно: натуральные материалы (мех, шерсть, пух) сейчас уступают по своим свойствам синтетике.

Современные синтетические утеплители состоят они из тончайших полых волокон, которые благодаря плетению создают мелкие ячейки, «накапливающие» прогретый воздух. Выбирая одежду из синтетики, избегайте подделок!