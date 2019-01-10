В Минске судят экс-руководителя управления здравоохранения Гродненского облисполкома. Андрея Стрижака обвиняют в получении взятки повторно, в крупном размере (ч. 2 ст. 430 УК). Процесс начался 10 января в суде Центрального района столицы, сообщает Еврорадио.

Стрижак был задержан в конце июня прошлого года сотрудниками КГБ. В то время было заявлено о раскрытии крупной коррупционной схемы в сфере здравоохранения, задержали десятки человек.

В пятницу в Минском городском суде начнется рассмотрение громкого коррупционного дела, по которому проходят бывший заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий и бывший главный врач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники столицы Владимир Кравченок.