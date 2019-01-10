В Беларуси планируют запретить близким родственникам работать в одной и той же организации. Но это в том случае, если не менее половины ее акций принадлежит государству.

Это нововведение предусматривается проектом «Об изменении закона «О борьбе с коррупцией». Напомним, что в начале текущего года президент утвердил план по разработке законодательных проектов, в который входят и коррективы в закон о коррупции.

Относительно запрета на работу в упомянутых выше организациях директор Национального центра законодательства и правовых исследований (НЦЗПИ) Вадим Ипатов интервью корреспонденту Белта сказал следующее:

– Предлагается распространить последствия неуведомления о конфликте интересов не только на государственных служащих, но и на всех государственных должностных лиц.

Также предполагается установить список доходов, которые не подлежат декларированию, уточнить порядок определения стоимости предметов искусства, драгметаллов и другого имущества, которое необходимо декларировать.