9 января в отеле DoubleTree by Hilton прошла открытая встреча с Нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич, которую инициировала ИТ-компания Andersen People.

Первоначальным условием для участия журналистов было требование согласовывать материалы перед публикацией. Это вызвало возмущение журналистского сообщества и самой писательницы. Радио Свабода рассказывает, как организаторы осуществляли цензуру и о чем говорила Светлана Алексиевич на встрече.

Хронология событий

4 февраля — организаторы требуют от журналистов согласовывать материалы, которые они подготовят по итогам встречи. Это обязательное условие участия представителей СМИ в мероприятии.

5 февраля — Светлана Алексиевич называет абсолютной глупостью требование организаторов встречи к журналистам согласовывать материалы к публикации.

8 февраля — организаторы извиняются «за сумбур». Говорят, что не имеют достаточно практики проведения таких мероприятий и анонсируют живую трансляцию события в «Фейсбуке», где каждый сможет оставить комментарий с вопросом.

9 января — в день встречи организаторы продолжают настаивать на ограничениях для журналистов. «Трансляцию события ведем только мы. Все вопросы Светлане Александровне подаются через комментарии к трансляции. Предупреждаем, что сложную аппаратуру (кроме карманных диктофонов, фотоаппаратов и переносных видеокамер) охрана отеля не пропустит».

Как было на самом деле

Организаторы заранее предупредили, что «сложную аппаратуру охрана не пропустит», однако на месте вещи не проверяли. На стойке регистрации СМИ аккредитованным журналистам ничего не говорили. Организаторы никак не комментировали скандал вокруг цензуры.

Сначала вопросы Светлане Алексиевич задавал владелец и директор компании Andersen People Александр Хомич, который модерировал встречу. После из зала спросили, когда дадут слово общественности. Дали через час.

Вопросы из зала задавали в свободном порядке. Одна зрительница спросила, как Алексиевич оценивает современное состояние Беларуси, на что модератор ответил: «Мы собрались здесь говорить о литературе». Однако Светлана Алексиевич все равно ответила на вопрос женщины.

Что говорила Светлана Алексиевич

О предназначении

«Я не чувствую себя великим человеком. Поднялась такая утром и чувствуешь себя нобелевским лауреатом? Нет. Я обычный человек».

О современной Беларуси

«Беларусь — человек, который спит. Что его разбудит, пока неизвестно. Должно быть какое-то потрясение».

О белорусском образовании

«Я бы не училась в Беларуси».

О национальной идее

«Стать белорусами — наша национальная идея».

О войне

«Я была на войне в Афганистане и могу сказать: война бывает невероятно красивой, и это ужасно. Самое трудное на войне — остаться человеком».

О цене человеческой жизни

«Человеческая жизнь сегодня стала дороже. Политики должны делать так, чтобы нам не нужно было ложиться на пулемет или обувать сапоги и идти на фронт убивать людей. Поэтому для меня, например, война в Сирии — безумие».

О памятнике в Куропатах

«Мне говорили, что я должна возглавить комиссию по вопросам памятника в Куропатах. Я рассмеялась и сказала: памятник в Куропатах — это не поставить камень или вбить крест. То есть создать дискуссию, обсудить, ответить на вопросы, открыть архивы. А поставить памятник — проще простого».

О строительстве атомных электростанций

«Строить атомные электростанции сегодня — почти преступление. Дай Бог закрыть старые».

О свободе слова

«Мы все должны строить свое государство. Я против любых ограничений свободы слова. Мы должны быть в дискуссии».

О «русской душе»

«Это такая же человеческая душа, как у всех. В ней много жестокости из-за истории, которую прожил российский народ. Убивать — не такое простое дело. Надо генетическое накопление агрессии и ненависти».

О мировоззрении

«Я люблю русского человека. Я человек русской культуры. Я сложилась на Толстом, Достоевском, Чехове — вот где мои мировоззрения, мои корни».

О том, что не нравится в современной Беларуси

«Нет свободных людей и свободной страны. Не нравится глухое крестьянство, из которого мы с таким трудом выползаем. Не нравятся эти ценности — сидеть тихо на диване и никуда не вылезать».

О переменах

«Существует наивное представление, что придет новый человек — и все мгновенно изменится. А кто поменяет миллионы людей, которые соответствуют этому человеку наверху? Они же специально подобраны за это время на свои места.

Лебедько хочет, чтобы пришла Алексиевич, и тогда якобы станет другая страна. Ну не станет! Перемены — это не приход Алексиевич или кого-то еще, а большая работа всех людей. Большая и тяжелая работа всех нас на то, чтобы страна изменилась».

О прошлом и настоящем

«У нас есть прошлое, которое мы вынесли из тьмы, но мы совершенно беспомощны в настоящем»

О белорусской молодежи

«Грех плохо думать о молодежи. Жизнь не изменилась. Пришли наши клоны, и они тоже боятся. Но я верю в инициативы снизу. У молодежи все же больше биологического времени».

Блиц-опрос

— Сколько языков вы знаете?

— Ни одного языка хорошо не знаю.

— Какие пять книг вы можете порекомендовать?

— Я бы посоветовала лекции Пруста.

— Как быть счастливым в Минске?

— Мне здесь хорошо. Я хотела жить дома, среди своих людей и пейзажей.

— Когда выйдет ваша книга о любви?

— Не знаю. Я долго пишу.

— Где находится ваша родина?

— Конечно, это Беларусь.

— Чего не хватает белорусам?

— Темперамента.

— Любимый литературный герой?

— Князь Андрей Болконский из романа «Война и мир».

— Любимые места в Минске?

— Я живу, извините, в доме Чижа. И я люблю вид на Свислочь и на маленький парк рядом.

— Кем вы хотите остаться в памяти?

— Мне не нравится эта возня с телом. Лучше просто исчезнуть. Я просила, чтобы мой прах развеяли. Да и зачем спешить? Жить интересно.

— Вы стали человеком мира. А какой это мир?

— Сегодня мир разный. Можно сказать, поднялся средний человек. Тотальное господство среднего человека — оборотная сторона демократии.