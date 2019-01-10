А. Лукашенко: «Слишком много сегодня идет разговоров об объединении двух государств… Я называю эти вопросы глупыми»

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений.

В самом начале совещания глава государства отметил, что год предстоит нелегкий, тем более, что 2019 – год предвыборный.

По словам президента, предстоит решать вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений, взаимодействием стран в формате ЕАЭС и ОДКБ. Отдельное внимание глава государства намерен уделить итогам переговоров с президентом России, которые состоялись в конце декабря прошлого года.

«Слишком много сегодня (я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян) идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе», — сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что речи об объединении двух государств быть не может.

Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь и Россия в свое время подписали договор о создании Союзного государства: «Мы должны были в свое время принять Конституционный акт, то есть Конституцию Союзного государства, и там все должно было быть прописано: и органы управления, и органы власти, и единая валюта, политика и так далее. Россия отказалась в свое время идти этим путем. Встает вопрос: что будем делать с союзным договором? Надо садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы вместе можем без всякого давления пойти».