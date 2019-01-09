В Червенском районе столкнулись два автобуса с детьми

Два автобуса с детьми столкнулись в Червенском районе, пострадали две 12-летние школьницы, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 8 января около 18.40 на 75-м трассы Минск — Могилев вблизи деревни Колодежи. Колонна автобусов везла детей из Минска в Могилевскую область. «Водитель автобуса Неман не справился с управлением. Он столкнулся с двигавшимся впереди автобусом МАЗ, который снижал скорость, — рассказали в ГАИ. — В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира автобуса Неман — девочки 2006 года рождения. Они с телесными повреждениями были доставлены в больницу для обследования».

Предварительная причина снижения скорости колонны — появление лосей у края дороги. По факту ДТП проводится проверка.

Фото УГАИ УВД Миноблисполкома