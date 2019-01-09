В Беларуси упорядочили сроки проведения обязательного медицинского переосвидетельствования водителей механических транспортных средств, самоходных машин в сторону увеличения.

Это следует из постановления Минздрава №88 от 6 декабря 2018 года, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В частности, при инфаркте миокарда допуск к управлению механическими транспортным средствами не ранее чем через 6 месяцев после перенесенного заболевания, в том числе после оперативного лечения (реваскуляризации миокарда) на основании заключения врача-кардиолога. При этом переосвидетельствование в первые 2 года после перенесенного инфаркта миокарда происходит 1 раз в год, в последующем — 1 раз в 2 года. Ранее проходить переосвидетельствование было необходимо ежегодно.

У людей с полной двусторонней глухотой срок переосвидетельствования увеличен до пяти лет (ранее переосвидетельствование было через два года). Предусмотрена возможность трудовой занятости водителем инвалидов по слуху.

Постановление №88 также значительно сокращает перечень медицинских противопоказаний к вождению. Расширены медпоказания к управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами и колесными тракторами, в том числе для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и слуха, а также с учетом права найма их на соответствующую работу.

Пересмотрены позиции по отношению к лицам со следующими заболеваниями: при глазных болезнях, при заболеваниях ЛОР-органов, внутренних органов, нервной системы, хирургических заболеваниях, психических расстройств. Из перечня медицинских противопоказаний к управлению механическими транспортными средствами категории «В» исключено состояние беременности в любом сроке.