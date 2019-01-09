Белорусские стартапы Teslasuit и Flo стали лауреатами Innovation Awards от организаторов крупнейшей технологической выставки CES.

На площадке в Лас-Вегасе впервые демонстрировались продукты, которые затем изменили мир: от видеомагнитофонов и камер до игровых приставок и CD.

Умный костюм Teslasuit победил в категории виртуальной и дополненной реальности.

Сервис мониторинга женского здоровья Flo выиграл в номинации «Программное обеспечение и мобильные приложения».

«Мы очень счастливы и рады получить такое признание. CES — одно из самых ярких профессиональных мероприятий, которое объединяет лучшие умы и идеи технологической индустрии», — отметил генеральный директор Flo Дмитрий Гурский.