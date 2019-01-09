Руководителя среднего звена солигорской больницы подозревают в служебных хищениях на сумму более Br40 тыс., махинации были связаны с закупками антисептических и дезинфицирующих средств для медучреждения. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сотрудник больницы входил в состав конкурсной комиссии по проведению государственных закупок товаров медицинского назначения. Правоохранители зафиксировали злоупотребления, произошедшие с января по июль 2018 года. При этом речь идет не только о незаконном использовании служебных полномочий, но и о сговоре со столичным индивидуальным предпринимателем, организовывавшем посреднические услуги по поставке продукции.

«Борцы с экономическими преступлениями во время проверки пришли к выводу, что при организации закупки за счет бюджета антисептических и дезинфицирующих средств на 2018 год были умышленно созданы условия и обеспечена победа нужного поставщика по пяти лотам закупки на электронном аукционе. При этом очевидные возможности приобретения товара по указанным лотам на более выгодных условиях остались без внимания», — отметили в УВД. Также установлено, что при перечислении оплаты по договору часть денег выводилась из оборота.

Закупленная продукция обходилась бюджету в разы дороже аналогичных конкурентных предложений. «По оценкам оперативников, общая сумма похищенных средств при указанных закупках составила более Br40 тыс., — рассказали в УВД. — Вместе с тем у сотрудников милиции есть основания считать, что выявленные нарушения не единичны. Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия. По всей видимости, будут установлены и другие незаконные схемы».

Солигорским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).