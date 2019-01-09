Сегодня на своей страничке в Twitter глава и основатель сайта Amazon.com и самый богатый человек мира по версии издания Forbes Джефф Безос объявил о намерении развестись со своей женой, американской писательницей МакКензи Таттл после 25 лет брака, пишет style.nv.ua.

«Мы хотим посвятить всех в то, что происходит в нашей жизни. Как уже известно нашей семье и друзьям, после долгих лет в любви и нескольких попыток жить по отдельности, мы приняли решение развестись и остаться друзьями. Нам невероятно повезло, что мы встретили друг друга и мы глубоко признательны друг другу за годы, которые провели вместе в браке. Если бы мы заранее знали, что решим развестись после 25 лет совместной жизни, мы бы все равно поженились. Мы прожили вместе прекрасную жизнь, но также знаем, что впереди нас тоже ждет прекрасная жизнь в качестве родителей, друзей, партнеров по сделкам и проектам, так и отдельно друг от друга. И хотя наш статус изменится, мы остаемся семьей и добрыми друзьями. Джефф и МакКензи».

По подсчетам Forbes в 2018 году капитал Джеффа Безуса (Amazon, Blue Origin, The Washington Post, Bezos Expeditions) составляет $150 млрд. Сейчас ему 54 года. С 48-летней МакКензи Таттл, которая работала в его инвестиционной компании D. E. Shaw&Co, они поженились в 1993 году. В браке родилось четверо детей.