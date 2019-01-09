Рекламные плакаты снимают с платформенных стен нескольких станций минской подземки. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в рекламно-информационном отделе ГП «Минский метрополитен».

— Размещение рекламной продукции на станциях происходит в соответствии с дизайн-проектами, согласованными комитетом архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, — отметили специалисты отдела. — В начале минувшего года руководством комитета были озвучены новые подходы к рекламному оформлению станций и вестибюлей подземки, призванные упорядочить его. Это вызвано двумя основными причинами. Реклама часто не вписывается в архитектурные концепции станций, закрывая собой элементы оригинального дизайна. Кроме того, в некоторых местах она мешает пассажирам ориентироваться в подземке.

Рекламные плакаты уже сняты с платформенных стен станций «Площадь Якуба Коласа», «Академия наук», «Московская». Эта работа начата и на ряде других станций. В ближайшее время первозданный вид вернут стенам станций метро «Партизанская», «Фрунзенская», «Каменная Горка», «Уручье», «Автозаводская», «Парк Челюскинцев», «Площадь Победы», «Могилевская», «Институт культуры», частично «Кунцевщина» (речь идет о рекламе, на которую уже окончен срок действия договоров).

Однако это не значит, что в метро вообще не будет рекламы. В соответствии с дизайн-проектами на платформах и в вестибюлях будут размещаться лайт-боксы, плазменные экраны и жидкокристаллические мониторы с той же функцией.