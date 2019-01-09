В Молодечно следователи выясняют обстоятельства травмирования рабочего мясокомбината, который скончался спустя четыре дня в реанимации.

ЧП произошло днем 5 января при выгоне быков из загона на линию убоя. Животное сильно ударило в живот, а затем повредило бедро подсобному рабочему, пишет TUT.BY.

Мужчина не обращался за медицинской помощью, на работе ему вызвали такси домой. Вечером ему стало гораздо хуже, медики забрали в реанимацию. Спустя четыре дня, 8 января, он скончался.

Сотрудники Управления Следственного комитета по Минской области проводят проверку по факту травмирования работника, который скончался в больнице.