Белорусская федерация легкой атлетики 8 января наградила лучших спортсменов по итогам 2018 года. Лучшей легкоатлеткой признана Ольга Мазуренок, одержавшая победу на чемпионате Европы на марафонской дистанции, несмотря на носовое кровотечение, которое открылось примерно через 20 минут после старта. Она также является рекордсменкой страны в марафоне (2:23:54) и полумарафоне (1:10:57).

Среди мужчин лучшим легкоатлетом уходящего года был назван Максим Недосеков, завоевавший на ЧЕ серебряную медаль в прыжке в высоту с результатом 2.33 метра.

В 2018 году лучшим женским тренером назван Александр Родичев, тренер Ольги Мазуренок, а лучшим мужским тренером — Татьяна Нарейко, которая тренирует Максима Недосекова.

В категории «Молодежь» победу одержала Эльвира Герман, завоевавшая золотую медаль взрослого чемпионата Европы в беге на 100 метра с барьерами, обладательница национального рекорда U23. У мужчин статуэтку в этой категории опять получил Максим Недосеков.

Лучшим тренером в данной возрастной категории признан Виктор Мясников, который тренирует Эльвиру Герман.

В категории «Юниоры» лучшей легкоатлеткой стала Карина Таранда — чемпионка мира U20, финалистка чемпионата Европы, победительница чемпионатов и кубков Беларуси, рекордсменка страны среди юниоров. Лучшим спортсменом в этой возрастной категории признан серебряный призер юниорского чемпионата мира, рекордсмен Беларуси U20 — Евгений Богуцкий.

Валентин Курдюк, под руководством которого тренируется Карина Таранда, награжден как лучший тренер в категории «Юниоры».

В категории «Юноши» лучшей легкоатлеткой-девушкой стала Елизавета Дорц — чемпионка Европы U18, серебряный призер Юношеских Олимпийский игр, которая в 2018 соревновательном сезоне установила личный и национальный рекорд в толкании ядра. Лучшим легкоатлетом в самой молодой категории по итогам 2018 года стал Алексей Александрович — чемпион Европы U18, 4-ое место Юношеских Олимпийских игр, который в 2018 году установил свой новый личный рекорд. Лучшим тренером признан Игорь Воронцов, подготовивший и Елизавету Дорц, и Алексея Александровича.

«Командой года» признаны белорусские марафонки на чемпионате Европы: Ольга Мазуренок, Марина Доманцевич, Анастасия Иванова и Нина Савина.

В номинации «Прорыв года» победу праздновал прыгун в высоту Дмитрий Набоков, открытие — многоборец Виталий Жук, «Поступок года» — барьеристка Алина Талай, «Характер года» — Ольга Мазуренок.

Также были названы три лучшие детские спортивные учреждения: Гомельский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике, Минский городской центр олимпийского резерва «Атлет» и Брестская областная СДЮШОР по легкой атлетике.