Сегодня, 9 января 2019 года, СМИ сообщили, что на ралли «Дакар-2019» перед финишем перевернулся МАЗ.

За несколько сотен метров до финиша на ралли-рейде перевернулся МАЗ. Белорус Станислав Вязович до последнего боролся за победу на этапе и пытался обогнать КамАЗ, однако неудачно — на большой скорости машина налетела на «песчаную ловушку». В результате МАЗ получил повреждения и на финиш пришел только через 30 минут (помогал экипаж Алексея Вишневского), занял одиннадцатое место (в общем зачете — двенадцатое). А победу на этом этапе праздновали россияне на КамАЗе.

Экипаж Вишневского прибыл 12-м, а Василевского — 13-м.