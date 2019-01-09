Индийская организация космических исследований (ISRO) намерена запустить в 2020 году космическую станцию Aditya-L1 по исследованию Солнца. Как сообщает 8 января новостной портал OneIndia, в подготовке этой миссии принимают участие Индийский институт астрофизики в Бангалоре, Университетский центр астрономии и астрофизики в Пуне и другие научные центры страны, а также частные компании, сообщает БЕЛТА.

Основная цель экспедиции — изучение солнечной короны, хромосферы и солнечного излучения в различных спектрах.

Аппарат планируется вывести на гало-орбиту в район точки Лагранжа L1 системы Солнце — Земля примерно в 1,5 млн км от Земли. В этой точке автоматическая станция может находиться неподвижно относительно Земли и Солнца, здесь никогда не бывает солнечных затмений, можно беспрепятственно наблюдать за светилом и фиксировать солнечное излучение.

Проект Aditya-L1 станет второй высокотехнологичной миссией по исследованию дальнего космоса, которую организует Индия. В 2013 году ISRO отправила к Марсу орбитальную станцию «Мангальян».