Организаторы проекта «Беларускія ўікэнды» сообщили, что герои комедии «Один дома» заговорят на белорусском языке.

Легендарный американский новогодний фильм покажут в минских кинотеатрах с 11.01.2019 по 13.01.2019 в переводе на белорусский язык. Состоятся показы в кинотеатрах «Москва» и velcom cinema. Эти показы завершат «Рождественский марафон», в рамках которого уже состоялась демонстрация в переводе на белорусский таких фильмов, как «Крепкий орешек» и «Эта замечательная жизнь». Посмотрели их более 3 500 человек.

14 человек приняли участие в белорусской озвучке фильма «Один дома», что является новым рекордом для проекта.