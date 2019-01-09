Следственный комитет завершил расследование дела в отношении гендиректора страхового общества «Би энд Би иншуренс Ко» по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СК.

В апреле 2018 года Минфин приостановил действие лицензии на право осуществления страховой деятельности этим предприятием. Тем не менее, обвиняемый организовал работу по дальнейшему страхованию новых объектов путем заключения дополнительных соглашений между обществом и страхователями.

Таким образом вносились изменения и дополнения в ранее заключенные и действующие договоры добровольного страхования, в части расширения их новыми объектами, за что перечислялись страховые взносы.

В результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности были получены от страхователей в качестве взносов денежные средства в размере более 170 тысяч рублей, говорится в сообщении.

Следователем допрошено более тысячи свидетелей, проведен обыск по месту жительства обвиняемого, наложен арест на имущество. Изъято и изучено 15 томов документации, регламентирующей деятельность общества, в том числе документы, подтверждающие заключение дополнительных соглашений.

К материалам уголовного дела также приобщены результаты комплексной проверки деятельности общества, проведенной Минфином.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 233 УК – незаконная предпринимательская деятельность в особо крупном размере. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Во время предварительного расследования причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд, сказано в сообщении.