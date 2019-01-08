В Беларуси разработали глюкометр с речевым сопровождением процедуры измерения уровня глюкозы в крови для больных сахарным диабетом.

Об этом сообщил БЕЛТА начальник научно-технического управления ОАО «Минский НИИ радиоматериалов» Тимофей Самойлюк. «Данный усовершенствованный глюкометр дает пациенту полную инструкцию, как им пользоваться, что делать и в какой последовательности. После завершения измерения прибор озвучивает свои показания, сообщает, соответствует ли норме содержание сахара в крови и что в связи с этим нужно предпринять. Благодаря этому прибор очень прост в использовании. Речевое сопровождение процедуры измерения особенно важно для пожилых и слабовидящих людей», — сказал Тимофей Самойлюк.

Изготовлены опытные образцы. В этом году планируется запустить производство. Начиная с 2020 года, планируется организовать ежегодный выпуск не менее 1130 таких глюкометров. В дальнейшем планируется производить не менее 2 тысяч штук в год с постепенным наращиванием их выпуска для удовлетворения спроса.

Данный проект занял третье место в номинации «Лучший инновационный проект» на республиканском конкурсе инновационных проектов 2018 года.