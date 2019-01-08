Ранее сообщалось, что Томос разместили в Софии Киевской.

Томос об автокефалии Православной церкви Украины на время отвезут обратно в Турцию, чтобы его подписали все члены Синода Вселенского патриархата. Об этом сообщил руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш, передает «Интерфакс-Украина».

«Томос в ближайшие дни возвратится в Стамбул, в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом. Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата. Буквально через два дня состоится Синод, где будет это сделано, и тогда уже Томос окончательно и навсегда возвратится в Украину и будет сохраняться в особых условиях», — отметил Юраш.

Как сообщалось, накануне его подписал и передал предстоятелю ПЦУ Вселенский патриарх Варфоломей в церкви Святого Георгия на Фанаре в Стамбуле.