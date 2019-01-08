Арина Соболенко проиграла Петре Квитовой на турнире в Сиднее (Австралия). Тут прима отечественного тенниса вынуждена зачехлить ракетку.

Белорусская теннисистка уступила в матче 1/16 финала 5-й ракетке мира чешке Петре Квитовой — 1:6, 5:7.

Пять раз победительница подала навылет и допустила 4 двойные ошибки, а также взяла 5 подач оппонентки. На счету Арины Соболенко по 2 эйса и брейк-пойнта. Кроме этого наша соотечественница допустила шесть двойных ошибок.

До этого теннисистки встречались 2 раза: белоруска взяла верх на US Open — 7:5, 6:1, а в Майами проиграла — 5:7, 6:3, 3:6.