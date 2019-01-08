Правительство Японии планирует предложить России заключить вместе с мирным договором соглашение об отказе двух стран требовать компенсации за Курильские острова.

Об этом сообщает «Крым.Реалии» со ссылкой на японскую газету Yomiuri Shimbun.

Речь идет о компенсации бывшим японским жителям Южных Курил, которые были вынуждены покинуть острова. Такой пункт содержался в декларации 1956 года. Теперь Япония готова от этих требований отказаться.

Правительство Японии готово само выплатить эти компенсации своим гражданам, ранее проживавшим на Курилах. Сейчас таких людей около 6 тысяч.

Четыре острова Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи – вызывают территориальные разногласия между двумя странами с конца Второй мировой войны. Тогда Советский Союз аннексировал принадлежавшие Японии территории. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию о завершении военных действий, однако мирный договор так и не был подписан.

В середине ноября после встречи лидеров России и Японии Кремль сообщил о договоренности вернуться к советско-японскому меморандуму 1956 года, по которому Москва соглашалась передать японской стороне два из четырех островов – Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. По данным японских СМИ, Абэ также рассматривает возможность вернуться к положениям декларации 1956 года. Ранее Токио соглашался на заключение мирного договора только после возвращения ему всех Южных Курильских островов.