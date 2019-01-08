Президент Всемирного банка Джим Ен Ким заявил об отставке с занимаемой должности с 1 февраля. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам чиновника, для него была большая честь руководить учреждением, сотрудники которого преданно преследуют цель искоренения нищеты.

На сайте банка сообщается, что Джим Ен Ким после 1 февраля перейдет на работу в компанию, которая специализируется на инвестициях в инфраструктурных проектах в развивающихся странах. Название компании не уточняется. Также Джим Ен Ким намерен вновь войти в состав правления международной неправительственной организации «Партнеры по здоровью».

С 1 февраля исполнять обязанности президента финансовой институции будет гендиректор ВБ Кристалина Георгиева.

На своей должности Джим Ен Кин проработал более шести лет.