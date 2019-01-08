О вялой зарубежной реакции на последние требования Москвы в адрес Минска — политолог Валерий Карбалевич.

Официальной публичной реакции иностранцев на последние действия РФ в отношении Беларуси практически не было, отмечает политолог в комментарии на сайте Радыё Свабода.

Известная американская журналистка и писательница Энн Эплбавм в недавней статье в газете The Washington Post также упрекает Запад за апатию относительно планов Путина по поводу Беларуси и предупреждает, что за это придется заплатить.

Здесь, как отмечает Валерий Карбалевич, есть формальная сторона дела: Беларусь не апеллирует к международным организациям или других стран с просьбой о поддержке. Однако, по его мнению, существует и ряд других причин.

«Во-первых, Запад не готов компенсировать Беларуси тот экономический ущерб, который она понесет от конфликта с Россией. Это хорошо понимают как в Минске, так и в западных столицах. ЕС и США могут предложить белорусскому руководству удочку, чтобы ловить рыбу, а оно хочет получить самую рыбу», — пишет Валерий Карбалевич.

Во-вторых, как обычно, опять все упирается в проблему демократии и прав человека.

«Парадокс в том, что любая поддержка Беларуси со стороны Запада одновременно означает и поддержку диктатуры Лукашенко. И отделить одно от другого практически невозможно», — считает эксперт.

Есть и определенные формальные юридические причины, сдерживающие международную реакцию. Ведь официально Россия апеллирует к договору о создании Союзного государства, подписанному Беларусью и РФ в 1999 году.

«Белорусская сторона подписала его добровольно, более того, фактически была инициатором этого дела. Москва здесь ничего не нарушает, и ее трудно упрекнуть в оскорблении международного права», — подчеркивает Валерий Карбалевич.

Он также обращает внимание на противоречивое поведение самого белорусского руководства. С одной стороны Лукашенко публично отверг ультиматум Москвы, заявил, что не сдаст независимость государства за «бочку нефти». А с другой — утверждает, что он не против дальше строить Союзное государство на основе договора 1999 года. Но предлагает другой алгоритм этого процесса — сначала равные условия хозяйствования и только потом создание совместных государственных институтов.

«В результате получается, что поддержка Беларуси со стороны Запада будет означать поддержку белорусского варианта интеграции. Но кому на Западе интересны эти нюансы и оттенки? Можно занимать четко активную позицию в поддержку белого или черного, но трудно ожидать борьбы за оттенок серого», — резюмирует Валерий Карбалевич.