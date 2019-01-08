NASA проведет эксперимент по изменению орбиты астероида Димим в 2022 году.

В спутник астероида направят искусственный летательный аппарат, который врежется в него на скорости 6 м/c. Спутник S/2003 диаметром 150 метров после этого, как планируется, столкнется с 800-метровым астероидом и изменит его орбиту, пишет «Интерфакс».

Дидим — небольшой быстро вращающийся околоземный астероид из группы аполлонов, имеющий вытянутую орбиту. Был открыт в 1996 году в рамках проекта по поиску астероидов Spacewatch в обсерватории Китт-Пик и назван в честь древнегреческого музыкального теоретика Дидима Музыканта. Главная особенность астероида — наличие небольшого спутника, получившего неофициальное название «Didymoon».

Для Земли Дидим не представляет опасности. На минимальную дистанцию с планетой астероид подходил в ноябре 2003 года, пролетев на расстоянии более 7,18 млн км. Эксперимент позволит изучить метод изменения траектории космических объектов для защиты Земли от столкновений с ними.