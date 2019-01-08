Разрабатывается новый сайт ведомства.

Министерство внутренних дел ответило на обращение, размещенное на сайте «Удобный город». В ней автор просил ГАИ ответить, почему уведомления о штрафах за превышения скорости, зафиксированные автоматическими камерами, рассылаются заказными письмами. Также ГАИ просили предоставить возможность выбора доставки уведомлений простым письмом, либо предусмотреть отправку копии на электронную почту.

«Если бы извещение отправлялось простым письмом, оно лежало бы в почтовом ящике и «получить» его намного проще, даже в случаях, когда проживаешь фактически далеко от места прописки — всегда можно попросить соседей посмотреть», говорилось в петиции.

В ответе МВД за подписью замначальника УГАИ МОБ Александра Цегельника говорится, что уведомления отправляются заказным письмом в соответствии с ч4 ст 10.3 Процессуально-исполнительного Кодекса, а иным способом только по ходатайству лица, привлекаемого к ответственности.

«Таким образом, с учетом указанных требований законодательства не представляет возможным направлять копию постановления «простым» письмом», написано в ответе МВД.

Вместе с тем министерство сообщило, что сейчас разрабатывается новый сайт ведомства. В нем предусмотрено создание личных кабинетов для физлиц. В этих личных кабинетах предусмотрена возможность получения копий постановлений в электронном виде. Когда именно будет закончена работа над сайтом, МВД не сообщило.

Сейчас на сайте ведомства доступна возможность проверить наличие постановлений по номеру техпаспорта. Однако в ответ автовладелец получает лишь номер постановления, но не информацию о том, где и когда было зафиксировано нарушение.