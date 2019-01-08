Что б там ни говорили, а на фоне перманентной войны России с Украиной ультиматум высокопоставленных российских чиновников о более тесной интеграции в рамках

Союзного государства выглядит, на мой взгляд, зловеще. И это нельзя недооценивать.

Что б там ни говорили, но Путин уходить с поста президента в 2024 году явно не собирается. И варианты, как это он может сделать, уже обсудили в СМИ: переписать Конституцию, сделаться премьер-министром или председателем Госсовета с соответствующими полномочиями, а полномочия должности президента сделать декоративными, или, наконец, возглавить в качестве президента обновленное Союзное государство.

Путин не смог (и не сможет) решить главную задачу, которая стоит перед лидером государства в любой развивающейся стране: вывести экономику на передовые мировые позиции, решительно повысить уровень жизни народа, стать вровень с развитыми мировыми державами. Это смогли сделать в свое время руководители таких стран, как Южная Корея, Норвегия, Финляндия. В этих государствах помимо стандар- тов рыночной экономики были обеспечены общеизвестные демократические свободы и прежде всего сменяемость власти, разделение властей. Путинская Россия пошла другим путем. Некоторые итоги этого весьма печальны…

Полный текст колонки профессора, доктора экономических наук Бориса Желибы читайте в газете «Народная Воля» за 9 января