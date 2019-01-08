Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сделал важное заявление во время посещения Рождественского богослужения.

Так, пользуясь случаем, во время своего поздравления, белорусский лидер обратил внимание на главную сакральную роль храма.

«Пусть он всегда будет символизировать нашу независимость, наш суверенитет. И всем, кто смотрит плохо назад, однозначно говорит о том, что под плеткой мы больше ходить никогда не будем», — гордо заявил президент.

По словам Лукашенко, храм всех Святых в Минске был возведен благодаря участию государства, народа и, конечно, церкви. Президент также напомнил о том, что белорусы — добрый народ, который хорошо относится к представителям других национальностей.