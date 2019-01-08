Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы, которыми присудил премии «За духовное возрождение», специальные премии деятелям культуры и искусства специальной, а также специальную премии президента «Белорусский спортивный Олимп» 2018 года. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

Так, премии «За духовное возрождение» удостоены авторы песен Юлия Быкова и Евгений Олейник, а также Библейская комиссия Белорусской православной церкви и Секция по переводу литургических текстов и официальных документов католической церкви комиссии Божьего культа и дисциплины таинств при Конференции католических епископов в Беларуси за перевод и издание книг Нового Завета на белорусском языке.

Также премии удостоены коллективы Белорусского детского хосписа и Весновского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

Кроме того, специальные премии присуждены Академическому ансамблю песни и танца Вооруженных Сил, коллективам Поставского территориального центра социального обслуживания населения, Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа, ведущему мастеру сцены Национального академического театра имени Янки Купалы Виктору Манаеву, коллективу народного семейного ансамбля «Сваякі» дома культуры агрогородка Юбилейный Волковысского района, а также авторский коллектив Федерации профсоюзов Беларуси в составе.

В список лауреатов также включены творческий коллектив бывших малолетних узников фашизма «Судьбы», народный инструментальный ансамбль «Несвижские ложкари», обладательница титулов «Мисс Беларусь – 2018» и «Мисс мира Европа» Мария Василевич.

Премии «Белорусский спортивный Олимп» удостоена чемпионка Европа 2018 году в марафонском беге Ольга Мазуренок, заместитель заведующего отделом спортивного вещания Второго национального телеканала Борис Герстен и старший тренер-преподаватель по спорту отделения прыжков на батуте Гродненской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 3 Ирина Барановская.