«Королю рок-н-ролла» — 84: вспоминаем факты из жизни Элвиса Пресли

Американский певец и актер, один из самых коммерчески успешных исполнителей XX века Элвис Пресли родился 8 января в городе Тупело (Миссисипи). В США он также известен как «король рок-н-ролла», хотя и не был родоначальником жанра. Каким был отнюдь «не королевский» путь к звездам известного певца — вспомнили корреспонденты МЛЫН.BY.

Детство

По линии отца предки Пресли были выходцами из Шотландии и Германии. Со стороны матери у Элвиса были шотландско-ирландские корни, а также нормандские. Прапрабабка была индианкой из племени чероки. Семья была бедной, а материальное положение усугубилось, когда в 1938 году отец был заключен на два года в тюрьму по обвинению в подделке чеков. Элвис с детства рос в окружении музыки и религии: непременным было посещение церкви и участие в церковном хоре. На одиннадцатилетие родители подарили ему гитару — взамен велосипеда, который семья не могла себе позволить. Возможно, на такой выбор повлиял первый музыкальный успех Элвиса — за несколько месяцев до этого он получил приз на ярмарке за исполнение со сцены народной песни «Old Shep».

В ноябре 1948 года семья переезжает в Мемфис (штат Теннесси). Именно здесь Элвис начал более осознанно интересоваться современной музыкой. Он слушал уличных певцов и бродил по африканским магазинам. Так начал формироваться не только его музыкальный вкус, но и стиль в одежде.

Первые пробы будущего «короля»

В августе 1953 года Пресли решил зайти в звукозаписывающую студию «Memphis Recording Service», принадлежавшую Сэму Филлипсу, владельцу лейбла Sun Records, и за восемь долларов записал пластинку с двумя песнями «My Happiness» и «That’s When Your Heartaches Begin». Позже он будет утверждать, что она была сделана в качестве сюрприза для матери или просто ради эксперимента. Филлипс попросил секретаря студии взять певца на заметку. Однако в последующие месяцы никаких предложений не поступало. Весной 1954 года «король» безуспешно попытался пройти прослушивание для местного квартета Songfellows. «Они сказали мне, что я не умею петь» — рассказывал позже Элвис.

26 июня 1954 года Пресли позвонили со студии и пригласили на репетицию: Сэм Филлипс хотел записать песню «Without You» и решил попробовать Элвиса в качестве вокалиста. Несмотря на то, что он не был удовлетворен результатом репетиций, он вновь связался с Пресли через неделю, на этот раз попросив его поработать вместе с гитаристом Скотти Муром и контрабасистом Биллом Блэком — оба в то время играли в местной любительской группе Starlite Wranglers. После работы над двумя балладами, не впечатлившими Филлипса, музыканты сделали перерыв, во время которого Пресли вдруг стал наигрывать «That’s All Right (Mama)» Артура Крудапа — причем этой блюзовой композиции он в шутку придал неожиданный ритм. Мур и Блэк тут же присоединились. Позже Филлипс отнес запись на местную радиостанцию. Впечатленный песней, диск-жокей проигрывал ее по нескольку раз в час.

На экране Пресли дебютировал в 1956 году в фильме «Люби меня нежно». Вскоре два года он отдал службе в ВС США, а после возвращения из армии вновь погрузился в музыку и записал хиты «It’s Now or Never», «Are You Lonesome Tonight». Но и кино музыкант не оставлял и снялся в тридцать одном фильме, записал два десятка саундтреков.

Переломный момент

Постепенно продажи альбомов-саундтреков стали падать. Наиболее очевидной эта проблема стала к концу 1967 года. Кроме того, начиная с фильма «Спидвей», прибыль от кинокартин Пресли еле-еле покрывала расходы на производство. Было решено не выпускать больше саундтреки и сократить количество песен в фильмах до двух-четырех. Пресли сам был намерен найти для себя современный стиль, однако свежий звук новых синглов — «Guitar Man» и «A Little Less Conversation» не был оценен.

Новый материал Пресли решил записать в мемфисской студии American, специализировавшейся на музыке соул. Под руководством продюсера Чипса Момана были подготовлены 32 композиции, в которых, как в ранних песнях «короля», соединились кантри, эстрада и ритм-н-блюз. Эти пластинки существенно отличались от того, что Пресли записывал в предыдущие годы. Рецензентами высоко был оценен диск «From Elvis in Memphis», который считается одним из лучших альбомов Элвиса.

«Отголоски армейской жизни»

С 1970-х у Элвиса стали давать знать о себе накопившиеся проблемы со здоровьем. Уже на протяжении многих лет певец был зависим от официально прописываемых лекарств, которые стали для него наркотиками. Изначально все началось с армейских дней, когда музыкант и его окружение принимали их, чтобы не спать и развлекаться ночи напролет. Затем «королю» понадобились препараты, чтобы, наоборот, можно было уснуть. Зависимость начала развиваться по возвращении из армии в Голливуд с его вечеринками и ночной жизнью. Пресли стал также употреблять лекарства, направленные на потерю веса, — чтобы поддерживать форму для фильмов и позже — для гастролей. Плотный график сезонных выступлений в Лас-Вегасе (два концерта в день, в 10 часов вечера и полночь, в течение 4 недель) также не располагал к естественному расслаблению.

К началу 1970-х годов Пресли находился в глубокой зависимости от лекарств, его организм стал не выдерживал подобной медицины. К этому добавились глаукома левого глаза и проблемы с желудком. Из-за болезни все чаще стали пропускаться концерты, в октябре 1973 года Пресли в первый раз попал в больницу, где проходил длительное очищение организма. В 1975—1977 годах певец подвергся госпитализации еще несколько раз. При этом сам Элвис совершенно не считал все лекарства наркотиками, так как они выдавались по рецептам врачей. Вместо того, чтобы пытаться решить проблему зависимости, Пресли предпочитал более внимательно изучать медицинские характеристики препаратов, чтобы избежать побочных эффектов и возможной передозировки.

Смерть Короля

16 августа 1977 года Пресли, как обычно, приехал в свое поместье глубоко за полночь, вернувшись от зубного врача. Утром он принял дозу успокаивающих лекарств, однако спустя несколько часов, так и не заснув, принял еще одну, которая, по всей видимости, и оказалась критической.

Пресли был похоронен 18 августа 1977 года на кладбище; несколько месяцев спустя его прах был перенесен в «Грейсленд» после попытки взлома его гроба людьми, желавшими проверить, действительно ли «король рок-н-ролла» умер. И небеспочвенно. В конце 1980-х годов появились публикации о «жизни» Пресли после смерти: певец якобы сознательно осуществил постановку своей кончины, чтобы удалиться от надоевшего ему мира шоу-бизнеса и предаться духовному совершенствованию. По другой версии, «король» отправился на длительное лечение от наркотиков, но упустил время и не смог вернуться обратно на сцену. Теория о фиктивной смерти подпитывается несколькими фактами: засекреченный характер медицинского расследования причины смерти; отсутствие фотографии тела певца; изменение среднего имени на могиле и психологическое нежелание миллионов поклонников принять столь неожиданные обстоятельства. К этому добавились периодические свидетельства людей, видевших Пресли в различных местах планеты.

Интересные факты из жизни «короля»

1. У Элвиса был брат-близнец, который умер при рождении.

2. Певец был прямым потомком Авраама Линкольна.

3. Известный своей черной шевелюрой, от природы Элвис был блондином. Он перекрасился в черный только в 1957 году, а до этого красил их в рыжий.

4. В конце жизни «король» весил 117 кг.

5. Пресли был также первым популяризатором каратэ в Америке. По иронии судьбы жена артиста Присцилла ушла от него к тренеру именно по этому виду спорта.

6. Элвис не знал нот.

7. При жизни заработал 4,5 млрд долларов.

8. Продал 1,8 млрд дисков — больше, чем кто-либо из артистов в мире.

9. Люди, входившие в ближний круг «короля», носили золотые кольца и перстни с алмазом. Драгоценности были «выданы» им самим Пресли как опознавательный знак.

10. Пресли не вел подсчет своему автопарку и никогда не знал, сколько у него машин. Последний лимузин Короля, Cadillac Eldorado, был укомплектован золотыми колпаками на колесах, телевизором и баром.

11. Все концертные комбинезоны Элвиса имели имена — «Павлин», «Пламя», Цыган», «Бешеный тигр».

12. Любимые блюда Элвиса — свиная отбивная и яблочный пирог.

13. В общей сложности артист записал 600 песен, и все они были сочинены сторонними авторами.

14. Единственная дочь Элвиса Пресли — Лиза Мария Пресли — также певица. Однако больше она известна своим браком с актером Николасом Кейджем.

Дополнительно

Творчество Пресли неизменно продолжает пользоваться спросом. В целом, в мире продано более 1 млрд экземпляров пластинок (включая новейшие издания с ранее не издававшимися записями). Элвис — лауреат трех премий «Грэмми» (1968, 1973, 1975), один из первых музыкантов, включенных в «Зал славы рок-н-ролла» (1986).